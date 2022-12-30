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1 час назад

Звезда «Мальчишника в Вегасе» пожаловался на тревожность

Катя Кобышева

Американский актер Эд Хелмс, сыгравший одну из главных ролей в трех частях «Мальчишника в Вегасе», рассказал, что после выхода первого фильма в 2009 году страдал от повышенной тревожности. Об этом пишет Independent.

Звезда «Мальчишника в Вегасе» пожаловался на тревожность
Фото: Кадр из фильма "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок"Кадр из фильма "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок"

Эд Хелмс рассказал, что роль в комедии стала для него успешной, он получал все больше новых предложений.

«На меня обрушился вихрь славы. Это очень давило на меня. Я получал сценарии разных проектов и думал: "Что мне делать?" Я паниковал из-за всех этих вещей. [Меня спрашивали]: "Какую карьеру ты хочешь?" Я чувствовал сильную тревогу и что-то вроде смятения в плане самоопределения», — приводит слова актера Independent.

Справиться с этим состоянием ему помогли друзья и коллеги по съемкам в этом же фильме — актеры Брэдли Купер и Зак Галифианакис.

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Ранее Кортни Лав заявила, что не сыграла в "Бойцовском клубе" из-за Брэда Питта.

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