Звезда «Мальчишника в Вегасе» пожаловался на тревожность

«На меня обрушился вихрь славы. Это очень давило на меня. Я получал сценарии разных проектов и думал: "Что мне делать?" Я паниковал из-за всех этих вещей. [Меня спрашивали]: "Какую карьеру ты хочешь?" Я чувствовал сильную тревогу и что-то вроде смятения в плане самоопределения», — приводит слова актера Independent.