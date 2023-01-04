Актеры «Ромео и Джульетты» требуют у Paramount $500 миллионов

Фото: Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" Кадр из фильма "Ромео и Джульетта"

На момент съемок фильма в 1968 году Оливии Хасси, исполнявшей роль Джульетты было 15 лет, а воплотившему на экране образ Ромео Леонарду Уайтингу исполнилось 16. По словам актеров, объясняя им откровенный эпизод в сценарии, режиссер пообещал, что их обнаженные тела в фильме демонстрироваться не будут, а в сцене в спальне на юных артистов наденут нижнее белье телесного цвета.

Однако перед съемкой вышеупомянутой сцены Дзеффирелли попросил Хасси и Уайтинга все же обнажиться и нанести на тело грим. Режиссер уверял, что иначе эпизод не будет правдоподобным, отметили актеры. Кроме того, в фильм все же были показаны обнаженные части их тел.

В иске, который подали Хасси и Уайтинг, подчеркивается, что актеры были «маленькими наивными детьми 60-х», которых «оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться».

Актеры также отметили, что очень переживали по этому поводу, а также считают, что именно эта деталь стала для них помехой в карьере.

Оливия Хасс и Леонард Уайтинг требуют от кинокомпании Paramount 500 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.