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2 часа назад

Брэд Питт засобирался на «полупенсию»

Катя Кобышева

Знаменитый американский актер думает о том, чтобы "сделать шаг назад" от Голливуда. Об этом пишет издание Page Six.

Как сообщает таблоид, такое решение Брэд Питт принял после продажи контрольного пакета акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment.

Издание приводит слова своего источника: "Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст".

По мнению неназванного источника, актер будет сниматься в фильмах, но от кинобизнеса откажется. Другой источник высказал предположение, что актер уедет во Францию, где займется виноделием и искусством.

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