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2 часа назад

Актриса Дженна Ортега рассказала, как семья относится к ее славе

Мария Кимакович

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега призналась, как ее родители относятся к обрушившейся на актрису популярности. Слова артистки цитирует издание Marca.

Дженна Ортега рассказала, как семья относится к ее славе
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей"Кадр из сериала "Уэнсдей"

Дженна рассказала, что у родных весьма необычное отношение к ее славе. Она их вовсе не интересует. По словам актрисы, родителей больше заботит невымытая ею посуда, чем, например, знаменитости, которых она иногда приводит домой.

Ортега вспомнила случай, когда привела домой известных коллег, но родители не впали в эйфорию от знакомства со звездами, а вот о том, что дочь не помыла за собой посуду, не забыли.

Пришлось мыть посуду за всеми всю неделю, — призналась Ортега.

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При этом актриса отмечает, что родители очень ее поддерживают, несмотря на то, что совсем не интересуются тем, что происходит в мире киноиндустрии.

Они многим пожертвовали, чтобы я могла заниматься тем, чем занимаюсь, — подчеркивает актриса.

Ранее стало известно, что Брэд Питт засобирался на «полупенсию».

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