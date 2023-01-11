Мерфи высмеял Смита в речи на "Золотом глобусе"

Американский актер Эдди Мерфи высмеял инцидент с Уиллом Смитом, который произошел на церемонии "Оскар" в 2022 году. Свою речь он произнес со сцены, получая статуэтку. Слова актера приводит издание Entertainment Tonight.
Мерфи получил награду режиссера Сесиля Б. Де Милля "за выдающиеся заслуги в кино". После того, как он получил статуэтку, он произнес юмористическую речь о достижении успеха.
"Существует четкий план, которому стоит следовать для достижения успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Я придерживаюсь его на протяжении всей своей карьеры. Это всего лишь три вещи: плати налоги, занимайся своими делами и держи имя жены Уилла Смита подальше от своего рта", — сказал со сцены Мерфи.
Ранее сообщалось, что Уиллу Смиту предрекли возвращение к роли в "Плохих парнях".