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1 час назад

Эдди Мерфи высмеял инцидент с Уиллом Смитом в речи на "Золотом глобусе"

Мария Каткова

Американский актер Эдди Мерфи высмеял инцидент с Уиллом Смитом, который произошел на церемонии "Оскар" в 2022 году. Свою речь он произнес со сцены, получая статуэтку. Слова актера приводит издание Entertainment Tonight.

Мерфи высмеял Смита в речи на "Золотом глобусе"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мерфи получил награду режиссера Сесиля Б. Де Милля "за выдающиеся заслуги в кино". После того, как он получил статуэтку, он произнес юмористическую речь о достижении успеха.

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

"Существует четкий план, которому стоит следовать для достижения успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Я придерживаюсь его на протяжении всей своей карьеры. Это всего лишь три вещи: плати налоги, занимайся своими делами и держи имя жены Уилла Смита подальше от своего рта", — сказал со сцены Мерфи.

Ранее сообщалось, что Уиллу Смиту предрекли возвращение к роли в "Плохих парнях".

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