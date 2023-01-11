Мерфи высмеял Смита в речи на "Золотом глобусе"

"Существует четкий план, которому стоит следовать для достижения успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Я придерживаюсь его на протяжении всей своей карьеры. Это всего лишь три вещи: плати налоги, занимайся своими делами и держи имя жены Уилла Смита подальше от своего рта", — сказал со сцены Мерфи.