Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала победителей премии "Золотой глобус". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я премия "Золотой глобус". Трансляция мероприятия проходила на телеканале NBC. Лучшим драматическим фильмом стала картина "Фабельманы" Стивена Спилберга. Его же признали лучшим режиссером.
Лучшим драматическим актером ассоциация назвала Остина Батлера, сыгравшего в "Элвисе". Лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт в драме "Тар".
Лучшим комедийным фильмом стал "Банши Инишерина".
Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на "Золотой глобус".