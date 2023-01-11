Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала победителей премии "Золотой глобус". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фото: Кадр из фильма "Фабельманы" Кадр из фильма "Фабельманы"

10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я премия "Золотой глобус". Трансляция мероприятия проходила на телеканале NBC. Лучшим драматическим фильмом стала картина "Фабельманы" Стивена Спилберга. Его же признали лучшим режиссером.