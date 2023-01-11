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1 час назад

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

Мария Каткова

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала победителей премии "Золотой глобус". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
Фото: Кадр из фильма "Фабельманы"Кадр из фильма "Фабельманы"

10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я премия "Золотой глобус". Трансляция мероприятия проходила на телеканале NBC. Лучшим драматическим фильмом стала картина "Фабельманы" Стивена Спилберга. Его же признали лучшим режиссером.

Лучшим драматическим актером ассоциация назвала Остина Батлера, сыгравшего в "Элвисе". Лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт в драме "Тар".

Объявлены лауреаты премии "Эмми – 2022"

Лучшим комедийным фильмом стал "Банши Инишерина".

Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на "Золотой глобус".

Фильмы,Стивен Спилберг,Кейт Бланшетт,
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