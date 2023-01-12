Звезда "Эйфории" раскрыла причину ухода из фильмов 18+

Звезда сериала "Эйфория" Хлоя Черри в подкасте Эмили Ратаковски High Low рассказала, почему ушла из индустрии фильмов 18+.

Фото: Кадр из сериала "Эйфория" Кадр из сериала "Эйфория"

В популярном сериале "Эйфория" Черри исполнила роль Фэй. По словам артистки, ей пришлось прекратить съемки в фильмах для взрослых, поскольку после выхода сериала на экраны ее положение в индустрии изменилось:

"Мне просто неудобно быть той самой девушкой-актрисой, к которой все в индустрии будут относиться иначе".

Черри также подчеркнула, что в фильмах для взрослых у актеров есть свой "срок годности". И наконец, картины 18+ не приносят ей столько прибыли, сколько серьезные роли:

"Тут я зарабатываю за один день то, что зарабатывала за год в фильмах для взрослых".

В заключение Черри отметила, что все равно воспринимает свой опыт работы с картинах 18+ как положительный.