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1 час назад

Звезда "Эйфории" раскрыла причину ухода из фильмов 18+

Мира Маркина

Звезда сериала "Эйфория" Хлоя Черри в подкасте Эмили Ратаковски High Low рассказала, почему ушла из индустрии фильмов 18+.

Звезда "Эйфории" раскрыла причину ухода из фильмов 18+
Фото: Кадр из сериала "Эйфория"Кадр из сериала "Эйфория"

В популярном сериале "Эйфория" Черри исполнила роль Фэй. По словам артистки, ей пришлось прекратить съемки в фильмах для взрослых, поскольку после выхода сериала на экраны ее положение в индустрии изменилось:

"Мне просто неудобно быть той самой девушкой-актрисой, к которой все в индустрии будут относиться иначе".

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Черри также подчеркнула, что в фильмах для взрослых у актеров есть свой "срок годности". И наконец, картины 18+ не приносят ей столько прибыли, сколько серьезные роли:

"Тут я зарабатываю за один день то, что зарабатывала за год в фильмах для взрослых".

В заключение Черри отметила, что все равно воспринимает свой опыт работы с картинах 18+ как положительный.

Ранее "Рамблер" сообщал о лучших фильмах из Индии с рейтингом 18+.

Актеры,Эйфория,
18+
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