Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
3 часа назад

Актер Джерард Батлер чуть не сжег себе лицо на съемках

Мария Кимакович

Инцидент произошел во время съемок фильма «Крушение». О том, что случилось, актер рассказал телеведущему Сету Майерсу на его телешоу.

Джерард Батлер чуть не сжег себе лицо на съемках
Фото: Кадр из фильма "Крушение"Кадр из фильма "Крушение"

В одном из эпизодов по сценарию Батлер должен был ремонтировать шасси самолета. Актер рассказал, что на его руках (на них были перчатки) была жидкость, которую он посчитал искусственным реквизитом. На самом же деле это оказалась настоящая гидравлическая жидкость, которой смазывают шасси, изготовленная на основе фосфорной кислоты и спирта.

Во время съемки одного из дублей Батлер попытался вытереть рукой пот с лица, и жидкость, попав на кожу, чуть не сожгла ее.

Актеры, которые умерли на рабочем месте

Актер рассказал, что ощутил сильное жжение, признавшись, что боль была ужасной. К счастью, он вовремя услышал, что члены съемочной группы и настоящие пилоты, присутствовавшие на площадке, кричат, чтобы он немедленно убрал руки от лица.

Ранее Джулия Робертс раскрыла свою настоящую фамилию.

Актеры,Джерард Батлер,Джулия Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители