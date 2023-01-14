Джерард Батлер чуть не сжег себе лицо на съемках

Инцидент произошел во время съемок фильма «Крушение». О том, что случилось, актер рассказал телеведущему Сету Майерсу на его телешоу.

Фото: Кадр из фильма "Крушение" Кадр из фильма "Крушение"

В одном из эпизодов по сценарию Батлер должен был ремонтировать шасси самолета. Актер рассказал, что на его руках (на них были перчатки) была жидкость, которую он посчитал искусственным реквизитом. На самом же деле это оказалась настоящая гидравлическая жидкость, которой смазывают шасси, изготовленная на основе фосфорной кислоты и спирта.

Во время съемки одного из дублей Батлер попытался вытереть рукой пот с лица, и жидкость, попав на кожу, чуть не сожгла ее.

Актер рассказал, что ощутил сильное жжение, признавшись, что боль была ужасной. К счастью, он вовремя услышал, что члены съемочной группы и настоящие пилоты, присутствовавшие на площадке, кричат, чтобы он немедленно убрал руки от лица.