Токарева рассказала, как Данелия открыл для кино Чурикову

Писательница и сценаристка Виктория Токарева рассказала, как режиссер Георгий Данелия открыл миру Инну Чурикову. Вместе с Данелией Токарева работала над картинами "Мимино" и "Джентльмены удачи". Об этом сообщает mk.ru.
По словам Токаревой, Данелия впервые увидел Чурикову в фильме "Я шагаю по Москве":
"Был эпизод, где герои приходят в парк, а там аттракцион, кто быстрее нарисует лошадь. И Инна Михайловна — совсем юная (естественно, если ей 20 лет). И такая смешная. Она на экране была минуту, может, полторы. И Данелия увидел, что эта девочка — феномен".
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После этого Данелия предложил Чуриковой роль в картине "Тридцать три", и она согласилась. В дальнейшем артистка приступила к работе с Глебом Панфиловым. Именно он снял картину "Начало", главную роль в которой исполнила Чурикова.
Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года на 80-м году жизни.
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