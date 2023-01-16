Токарева рассказала, как Данелия открыл для кино Чурикову

"Был эпизод, где герои приходят в парк, а там аттракцион, кто быстрее нарисует лошадь. И Инна Михайловна — совсем юная (естественно, если ей 20 лет). И такая смешная. Она на экране была минуту, может, полторы. И Данелия увидел, что эта девочка — феномен".