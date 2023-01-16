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3 часа назад

Сценаристка Виктория Токарева рассказала, как Данелия открыл для кино Чурикову

Мира Маркина

Писательница и сценаристка Виктория Токарева рассказала, как режиссер Георгий Данелия открыл миру Инну Чурикову. Вместе с Данелией Токарева работала над картинами "Мимино" и "Джентльмены удачи". Об этом сообщает mk.ru.

Токарева рассказала, как Данелия открыл для кино Чурикову
Фото: Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

По словам Токаревой, Данелия впервые увидел Чурикову в фильме "Я шагаю по Москве":

"Был эпизод, где герои приходят в парк, а там аттракцион, кто быстрее нарисует лошадь. И Инна Михайловна — совсем юная (естественно, если ей 20 лет). И такая смешная. Она на экране была минуту, может, полторы. И Данелия увидел, что эта девочка — феномен".

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После этого Данелия предложил Чуриковой роль в картине "Тридцать три", и она согласилась. В дальнейшем артистка приступила к работе с Глебом Панфиловым. Именно он снял картину "Начало", главную роль в которой исполнила Чурикова.

Актриса ушла из жизни 14 января 2023 года на 80-м году жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших ролях Чуриковой.

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