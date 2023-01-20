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2 часа назад

Умерла звезда фильма "Дело было в Пенькове"

Катя Кобышева

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Майя Менглет скончалась 19 января 2023 года.

Умерла звезда фильма "Дело было в Пенькове"
Фото: Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

Актриса прославилась своими ролями в фильмах «Исправленному верить», «Дело было в Пенькове», «Аленка», «Встретимся на Таити», «Лермонтов» и многих других.

До 1997 года Майя Менглет служила в Театре имени Станиславского, потом вместе с мужем перебралась в Австралию к сыновьям, где продолжала играть и гастролировать

Актрисе было 87 лет. Причина смерти не называется.

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Ранее режиссер «Молодости» рассказал, как снимали фильм при минус 62.

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