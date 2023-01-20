Умерла звезда фильма "Дело было в Пенькове"

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Майя Менглет скончалась 19 января 2023 года.

Фото: Кадр из фильма "Дело было в Пенькове" Кадр из фильма "Дело было в Пенькове"

Актриса прославилась своими ролями в фильмах «Исправленному верить», «Дело было в Пенькове», «Аленка», «Встретимся на Таити», «Лермонтов» и многих других.

До 1997 года Майя Менглет служила в Театре имени Станиславского, потом вместе с мужем перебралась в Австралию к сыновьям, где продолжала играть и гастролировать

Актрисе было 87 лет. Причина смерти не называется.