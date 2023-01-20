Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
58 минут назад

Режиссер «Молодости» рассказал, как снимали фильм при минус 62

Катя Кобышева

В прокат вышла картина российского режиссера Дмитрия Давыдова«Молодость». Подробностями съемочного процесса создатель фильма поделился с «Российской газетой».

Режиссер «Молодости» рассказал, как снимали фильм при минус 62
Фото: Кадр из фильма "Молодость"Кадр из фильма "Молодость"

Как рассказал Дмитрий Давыдов, лучшее время для съемок в Якутии - период с марта по октябрь.

«Но «Молодость» нам пришлось снимать в январе. Работа операторской группы — это настоящее искусство», — сказал режиссер.

А в декабре-январе в Якутию приходят самые сильные морозы. Когда температура опускалась до 62 градусов ниже нуля, камера дважды замерзала.

«У нас не получалось репетировать с камерой, вытаскивали ее из тепла максимум на 10 минут, чтобы снять сцену — иначе сутки ждать, пока уйдет конденсат из объективов», — объяснил Давыдов.

В фильме «Молодость» показана история симпатичного Васи, который вернулся из города в родное село, и вдруг оказалось, что лишь он не успел повзрослеть.

Киноприем: что такое разрушение четвертой стены и где его смотреть

Ранее юмористка рассказала о зависти к комикам шоу «Stand Up на ТНТ».

Фильмы,Молодость,Дмитрий Давыдов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители