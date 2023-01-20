Режиссер «Молодости» рассказал, как снимали фильм при минус 62

В прокат вышла картина российского режиссера Дмитрия Давыдова — «Молодость». Подробностями съемочного процесса создатель фильма поделился с «Российской газетой».

Фото: Кадр из фильма "Молодость" Кадр из фильма "Молодость"

Как рассказал Дмитрий Давыдов, лучшее время для съемок в Якутии - период с марта по октябрь.

«Но «Молодость» нам пришлось снимать в январе. Работа операторской группы — это настоящее искусство», — сказал режиссер.

А в декабре-январе в Якутию приходят самые сильные морозы. Когда температура опускалась до 62 градусов ниже нуля, камера дважды замерзала.

«У нас не получалось репетировать с камерой, вытаскивали ее из тепла максимум на 10 минут, чтобы снять сцену — иначе сутки ждать, пока уйдет конденсат из объективов», — объяснил Давыдов.