«30 с лишним сломанных костей»: звезда «Соколиного глаза»

Актер Джереми Реннер медленно, но верно идет на поправку. Сейчас он проходит реабилитацию под присмотром высококлассных врачей, сообщает The Guardian.

Фото: Кадр из сериала «Соколиный глаз» Кадр из сериала «Соколиный глаз»

Среди ежедневных процедур у артиста физиотерапия. При поддержке специалистом Джереми разрабатывает мышцы по утрам. Кадром с процедуры он поделился в Twitter.

«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам», – подписал фото актер.

Напомним, Реннер получил серьезные травмы после того, как на него наехала снегоуборочная машина. Состояние артиста оценивалось как тяжелое.

Ранее мы писали о том, что звезда "Мстителей" находится в критическом состоянии.