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2 часа назад

«30 с лишним сломанных костей»: звезда «Соколиного глаза» Джереми Реннер рассказал о своем состоянии после несчастного случая

Катерина Саломе

Актер Джереми Реннер медленно, но верно идет на поправку. Сейчас он проходит реабилитацию под присмотром высококлассных врачей, сообщает The Guardian.

«30 с лишним сломанных костей»: звезда «Соколиного глаза»
Фото: Кадр из сериала «Соколиный глаз»Кадр из сериала «Соколиный глаз»

Среди ежедневных процедур у артиста физиотерапия. При поддержке специалистом Джереми разрабатывает мышцы по утрам. Кадром с процедуры он поделился в Twitter.

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«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам», – подписал фото актер.

Напомним, Реннер получил серьезные травмы после того, как на него наехала снегоуборочная машина. Состояние артиста оценивалось как тяжелое.

Ранее мы писали о том, что звезда "Мстителей" находится в критическом состоянии.

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