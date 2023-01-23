Памела Андерсон обвинила в эксгибиционизме Тима Аллена

Американская модель и актриса Памела Андерсон рассказала в своих мемуарах «С любовью, Памела» о неприятном инциденте, который произошел с ней на съемках телесериала «Обустройство дома».
В 1991 году Памеле Андерсон было 23 года. «Обустройство дома» стало одной из первых работ Андерсон. В сериале она сыграла Лизу, девушку-инструменталистку. Шоу быстро стало номером один в Соединенных Штатах. Но этого могло и не произойти, ведь первый день съемок Андерсон вспоминает с ужасом:
«... я вышла из своей гримерной, а Тим Аллен (партнер Памелы в сериале – прим. ред.) был в коридоре в халате. Он распахнул халат и показал себя полностью обнаженным. Он сказал, что это было справедливо, потому что он видел меня голой».
Аллен, которому на момент инцидента было 37 лет, вероятнее всего, имел в виду съемки Андерсон для Playboy. Актер прокомментировал утверждение Андерсон изданию Variety.
«Нет, этого никогда не было. Я бы никогда так не поступил», — сказал он.
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