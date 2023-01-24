В 2017 году испанский актер Антонио Бандерас пережил сердечный приступ. В интервью Radio Times он поделился тем, как болезнь изменила его жизнь.

По словам артиста, это событие оказалось одним из лучших в его жизни. Сердечный приступ изменил его взгляд на многие вещи, включая карьеру, добавил он. Бандерас сравнил это с тем, будто он внезапно надел очки и увидел, что действительно важно.

«Я вернулся в Испанию и взглянул на свою профессиональную жизнь под другим углом. С тех пор я стал искать удовольствие от игры. Вот и все. Я не забочусь ни о чем другом. Для меня жизнь начинается, когда кто-то говорит: "Действуй!" – или когда поднимется занавес», — объяснил Антонио.

Ранее мы писали о том, что Бандерас намекнул на выход нового «Шрека».