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48 минут назад

Актриса Дарья Мельникова объяснила, почему не появится в новом сезоне "Папиных дочек"

Мира Маркина

Актриса Дарья Мельникова рассказала, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек". Артистка поделилась информацией в своих соцсетях.

Мельникова объяснила, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мельниковой, такое решение приняли продюсеры сериала. Сама актриса была готова вновь перевоплотиться в Женю Васнецову, для нее этот порыв был "фаном, забавной ностальгией и весельем".

Что известно о новом сезоне сериала «Папины дочки»

Дарья призналась, что не жалеет об упущенной возможности, но все же она расстроена из-за того, что зрители не увидят дочек Васнецовых в полном составе.

Ранее "Рамблер" рассказывал, появится ли Андрей Леонов в продолжении "Папиных дочек".

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