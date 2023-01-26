Мельникова объяснила, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек"

Актриса Дарья Мельникова рассказала, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек". Артистка поделилась информацией в своих соцсетях.

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По словам Мельниковой, такое решение приняли продюсеры сериала. Сама актриса была готова вновь перевоплотиться в Женю Васнецову, для нее этот порыв был "фаном, забавной ностальгией и весельем".