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2 часа назад

Актер Андрей Леонов рассказал, появится ли он в продолжении "Папиных дочек"

Мира Маркина

Актер Андрей Леонов, исполнивший роль Сергей Васнецова в ситкоме "Папины дочки", рассказал, появится ли в продолжении сериала. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Леонов рассказал, появится ли он в продолжении "Папиных дочек"
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

«Мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит», – поделился артист.

Леонов добавил, что Веник – персонаж Филиппа Бледного – "повторит судьбу" Сергея Васнецова.

Актер Александр Самойленко объяснил, почему не сыграл отца в "Папиных дочках"

Актер также признался, что ему удалось сохранить теплые отношения со всеми экранными "дочками":

"Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что у сериала "Папины дочки" будет продолжение.

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