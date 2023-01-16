Леонов рассказал, появится ли он в продолжении "Папиных дочек"

Актер Андрей Леонов, исполнивший роль Сергей Васнецова в ситкоме "Папины дочки", рассказал, появится ли в продолжении сериала. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит», – поделился артист.
Леонов добавил, что Веник – персонаж Филиппа Бледного – "повторит судьбу" Сергея Васнецова.
Актер также признался, что ему удалось сохранить теплые отношения со всеми экранными "дочками":
"Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что у сериала "Папины дочки" будет продолжение.