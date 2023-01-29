Эдди Мерфи намерен конкурировать с «Котом в сапогах»

Релиз второго фильма о приключениях Кота в сапогах воскресил слухи о производстве пятого мультфильма о зеленом огре Шреке. Журналисты канадского шоу ETalk связались с актером Эдди Мерфи, чтобы узнать, подарит ли он вновь голос назойливому Ослу.

Комик не возвращался к роли Осла более 12 лет (напомним, последний фильм франшизы увидел свет в 2010 году). Однако 61-й Мерфи выразил готовность сделать это, как только проект будет запущен.

«Я бы сделал это за две секунды. Я люблю Осла», — заявил актер.

В то же время Мерфи отметил, что был бы не против участия в сольном мультфильме, в центре которого будет Осел. Актер считает, что этот персонаж не меньше Кота в сапогах достоин собственной франшизы.

«Осел смешнее, чем Кот в сапогах. Я люблю Кота в сапогах, но он не смешнее Осла», — подчеркнул Мерфи.