Макконахи рассказал, как гуру помог ему в карьере

Одним из самых первых и ярких появлений актера Мэтью Макконахи в кино стала роль в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней». В беседе с Daily Mail он рассказал, как согласился на работу в этой киноленте.

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Когда артиста утвердили на главную роль, он не сразу принял предложение продюсеров. Мэтью сомневался, так как не был уверен, что проект станет успешным. На его решение повлияло предсказание случайно встретившегося во время прогулки по бульвару Сансет гуру-предсказателя.

Макконахи вспоминает, что парень предложил ему «быстро погадать». Мэтью не принял это за чистую монету, но веселья ради согласился.

«Он сразу же говорит: "Сейчас вы рассматриваете фильм. Это романтическая комедия. Вы должны сделать это, иначе это будет одним из самых больших сожалений в вашей жизни. Это будет невероятным опытом и принесет кучу денег"», — поделился Макконахи.

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