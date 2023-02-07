Петров и Асмус попали в рейтинг самых сексуальных актеров и актрис

Ежегодно различные издания публикуют списки самых сексуальных российских актеров и актрис. Так, своим мнением на этот счет поделились редакторы журнал "Кинорепортер". Рейтинг можно посмотреть на их сайте.
По словам главреда издания Марии Лемешевей, под сексуальностью они подразумевают харизму, мощную энергию, "которая буквально льется с экрана". Так что их рейтинг основывался именно на эти признаки, а не на обнаженное тело, уточнила она.
"Безусловно, в нашем кинематографе очень много достойных актеров, и каждый из них хорош по-своему, поэтому в нашем топе нет ранжирования", — добавила главред.
Так, в топ-10 самых сексуальных актрис вошли:
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