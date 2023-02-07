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32 минуты назад

Александр Петров и Кристина Асмус попали в рейтинг самых сексуальных актеров и актрис

Катерина Саломе

Ежегодно различные издания публикуют списки самых сексуальных российских актеров и актрис. Так, своим мнением на этот счет поделились редакторы журнал "Кинорепортер". Рейтинг можно посмотреть на их сайте.

Петров и Асмус попали в рейтинг самых сексуальных актеров и актрис
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам главреда издания Марии Лемешевей, под сексуальностью они подразумевают харизму, мощную энергию, "которая буквально льется с экрана". Так что их рейтинг основывался именно на эти признаки, а не на обнаженное тело, уточнила она.

"Безусловно, в нашем кинематографе очень много достойных актеров, и каждый из них хорош по-своему, поэтому в нашем топе нет ранжирования", — добавила главред.

Достойные актеры, до сих пор не получившие “Оскар”

Так, в топ-10 самых сексуальных актрис вошли:

В топ актеров попали:

Ранее мы писали про актеров, которые сыграли в кино и пожалели.

Актеры,Замёрзшие,Одержимая,Химера,Конец света,Русалка,Оскар,Люси,Лена Тронина,Аскар Ильясов,Стася Милославская,Ингрид Олеринская,Павел Чинарев,Александра Урсуляк,Олег Гаас,Елена Лядова,Лукерья Ильяшенко,Кристина Асмус,Александр Петров,Ирина Старшенбаум,Иван Янковский,Петр Федоров,Юрий Колокольников,Максим Матвеев,
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