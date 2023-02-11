Ярушин рассказал, как проспал съемки "Универа" по собственной глупости

Актер Стас Ярушин рассказал, как однажды не явился на съемки популярного сериала "Универ", в котором играл одну из ключевых ролей. Он отметил, что в такую ситуацию он попал из-за проходившей накануне вечеринки.
Ярушин стал гостем одного из выпусков Youtube-шоу "Я же говорила", где рассказал, что из-за этой оплошности его оштрафовали.
Актер вспомнил, что в ту пору считал себя "народным универовцем", тем не менее, позволил себе напиться и пропустить съемки очередной серии.
"Был юбилей у кого-то, и мы до утра кутили. Весь следующий день я спал. Только потом меня разбудили. Это тогда не выносили наружу, но это очень было некрасиво с моей стороны", - признался Ярушин.
Ранее он рассказал о случае, когда на его концерт не было продано ни одного билета.