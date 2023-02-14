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4 часа назад

Звезда "Морского патруля" Дмитрий Орлов заявил о завершении карьеры

Катерина Саломе

Российский актер Дмитрий Орлов больше не связывает свою жизнь с кинематографом. О завершении карьеры он рассказал в беседе со Starhit.

Звезда "Морского патруля" заявил о завершении карьеры
Фото: Кадр из фильма "Первый после Бога"Кадр из фильма "Первый после Бога"

По его словам, съемки больше не представляют для него ценности — он потерял интерес к кино. На данный момент он увлечен проектами в других областях. Так что вышедший на экраны 2 февраля фильм «Легкое знакомство», где артист сыграл главную роль, станет заключительным в его карьере.

Российские актеры, у которых нет образования

«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль», — признался Орлов.

Ранее мы писали о том, что Эпплгейт думает о завершении карьеры из-за рассеянного склероза.

Актеры,Дмитрий Орлов,
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