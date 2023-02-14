Звезда "Морского патруля" заявил о завершении карьеры

Российский актер Дмитрий Орлов больше не связывает свою жизнь с кинематографом. О завершении карьеры он рассказал в беседе со Starhit.
По его словам, съемки больше не представляют для него ценности — он потерял интерес к кино. На данный момент он увлечен проектами в других областях. Так что вышедший на экраны 2 февраля фильм «Легкое знакомство», где артист сыграл главную роль, станет заключительным в его карьере.
«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль», — признался Орлов.
Ранее мы писали о том, что Эпплгейт думает о завершении карьеры из-за рассеянного склероза.