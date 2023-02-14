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1 час назад

Актриса Шумакова объяснила любовь россиян к шпионским фильмам

Мира Маркина

Актриса Мария Шумакова рассказала, почему, по ее мнению, россияне очень любят смотреть шпионские фильмы. Об этом пишет "Газета.Ru".

Актриса Шумакова объяснила любовь россиян к шпионским фильмам
Фото: соцсетисоцсети

Шумакова предположила, что зрителей привлекает "сокрытое и тайное", и им хочется найти какой-то секрет в "области неизведанного". Кроме того, актриса считает, что любовь к шпионским фильмам можно объяснить и неудовлетворенностью многих россиян своей жизнью.

"Плюс у многих людей есть неудовлетворенность своей текущей жизнью, а шпионы — как и артисты — проживают другую жизнь. Всегда интересно пофантазировать на тему того, как можно было бы прожить жизнь иначе", — сказала Шумакова.

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