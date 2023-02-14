Актриса Шумакова объяснила любовь россиян к шпионским фильмам

Актриса Мария Шумакова рассказала, почему, по ее мнению, россияне очень любят смотреть шпионские фильмы. Об этом пишет "Газета.Ru".
Шумакова предположила, что зрителей привлекает "сокрытое и тайное", и им хочется найти какой-то секрет в "области неизведанного". Кроме того, актриса считает, что любовь к шпионским фильмам можно объяснить и неудовлетворенностью многих россиян своей жизнью.
"Плюс у многих людей есть неудовлетворенность своей текущей жизнью, а шпионы — как и артисты — проживают другую жизнь. Всегда интересно пофантазировать на тему того, как можно было бы прожить жизнь иначе", — сказала Шумакова.