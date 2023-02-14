Популярный комик рассказал, как однажды чуть не умер

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов вспомнил случай, когда был на грани жизни и смерти. В YouTube-шоу «Петя любит выпить» он рассказал, как однажды подавился шашлыком.

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Во время ужина юморист проглотил кусок жаренного мяса и внезапно почувствовал, как тот застрял у него в горле. Он молча встал из-за стола и пошел на кухню за водой.

«Беру бутылку воды, заливаю в рот воду и понимаю, что она внутрь не проходит», — рассказал Орлов, добавив, что после этого попытался вдохнуть, но не смог.

По его словам, в определенный момент у него перехватило дыхание, и он не мог сделать вдох. Затем у него стало синеть лицо и пошла пена изо рта. Он начал терять сознание с мыслью о том, что сейчас может просто-напросто умереть. И первое, о чем он подумал: как будут выглядеть новости о его смерти.

Его жизнь спас друг — художник Михаил Цатурян, сделав прием Геймлиха. «Миша берет меня во второй раз, сильно-сильно бьет, и из меня вылетает кусок мяса», — рассказал Сергей, добавив, что ему потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя после случившегося.