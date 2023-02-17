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1 час назад

Звезда «Элвиса» Остин Батлер ради роли пил мороженое, чтобы набрать вес

Мира Маркина

Американский актер Остин Батлер стал номинантом на «Оскар» за роль Элвиса Пресли в байопике «Элвис». В недавнем интервью изданию Variety артист признался, на что пошел ради участия в фильме.

Звезда «Элвиса» толстел ради роли по методу Райана Гослинга
Фото: Кадр из фильма «Элвис»Кадр из фильма «Элвис»

Актеру, выбранному на роль в байопике, предстояло сыграть не только молодого короля рок-н-ролла, но и его же в возрасте. Чтобы доказать, что Батлер легко может поменять собственную физическую форму, он решил воспользоваться способом Райана Гослинга.

«Я слышал, что Райан Гослинг, собираясь сниматься в «Милых костях», разогревал Häagen-Dazs (мороженое — прим. ред.) в микроволновке и пил его. Я начал делать это. Я брал по две дюжины пончиков и съедал их все», – рассказал актер.

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Как признался Батлер, сначала такое переедание воспринимается легко, но набор веса быстро отразился на его самочувствии. Однако в отличие от Гослинга, который роль так и не получил, упорство Остина заметили. Он получил роль.

Когда наступила пандемия, график актера (и план по набору веса) сбился. Поэтому на съемках Батлер носил специальный костюм, корректирующий его фигуру.

Ранее мы писали о лучших фильмах с Брюсом Уиллисом.

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