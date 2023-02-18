Джереми Реннер вернулся к съемкам после больницы

Актер, пострадавший в начале января из-за снегоуборочной машины, сообщил, что приступил к работе в новом проекте, пишет издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Ты водишь!" Кадр из фильма "Ты водишь!"

Реннер рассказал, что начались съемки нового шоу Disney+ «Rennervations». Актер будет путешествовать по миру, рассказывая об уникальных автомобилях планеты.

Первый эпизод четырехсерийного проекта выйдет в 2023 году, но точную дату премьеры создатели шоу пока не озвучили.

Напомним, что в начале 2023 года Джереми Рейнер чуть не погиб из-за снегоуборочной машины. Актер получил множественные переломы и был доставлен в больницу. К счастью, все обошлось.