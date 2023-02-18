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49 минут назад

Джереми Реннер вернулся к съемкам после больницы

Мария Кимакович

Актер, пострадавший в начале января из-за снегоуборочной машины, сообщил, что приступил к работе в новом проекте, пишет издание Variety.

Джереми Реннер вернулся к съемкам после больницы
Фото: Кадр из фильма "Ты водишь!"Кадр из фильма "Ты водишь!"

Реннер рассказал, что начались съемки нового шоу Disney+ «Rennervations». Актер будет путешествовать по миру, рассказывая об уникальных автомобилях планеты.

Первый эпизод четырехсерийного проекта выйдет в 2023 году, но точную дату премьеры создатели шоу пока не озвучили.

Скандальное шоу, которое сделало Пэрис Хилтон звездой

Напомним, что в начале 2023 года Джереми Рейнер чуть не погиб из-за снегоуборочной машины. Актер получил множественные переломы и был доставлен в больницу. К счастью, все обошлось.

Ранее Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию.

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