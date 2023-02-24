Актриса Ирина Муравьева призналась, что стыдилась своей роли в фильме "Самая обаятельная и привлекательная". Об этом артистка рассказала в беседе с порталом dni.ru.
"Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!", – пояснила звезда.
Муравьева отметила, что согласилась на съемки лишь потому, что другой работы в то время ей не предлагали. Вместе с тем режиссер Геральд Бежанов настойчиво предлагал Ирине исполнить роль Нади Клюевой.
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