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1 час назад

Актриса Ирина Муравьева призналась, что стыдилась сниматься в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"

Мира Маркина

Актриса Ирина Муравьева призналась, что стыдилась своей роли в фильме "Самая обаятельная и привлекательная". Об этом артистка рассказала в беседе с порталом dni.ru.

"Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!", – пояснила звезда.

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Муравьева отметила, что согласилась на съемки лишь потому, что другой работы в то время ей не предлагали. Вместе с тем режиссер Геральд Бежанов настойчиво предлагал Ирине исполнить роль Нади Клюевой.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших советских фильмах о любви.

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