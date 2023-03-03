Криминальная драма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" до сих пор сходит в списки лучших картин, достойных внимания зрителя. Действительно этот фильм критики назвали очень глубоким и философским с точки зрения размышления о жизни.

Главные роли в фильме исполнили актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон. Мужчины идеально вжились в роли, но и для этого им пришлось серьезно поработать над собой.

Так, Питт каждый день ходил в солярий, хорошо ел и постоянно высыпался. Нортон сидел на строгой диете, его гримировали так, чтобы у него были большие мешки под глазами и бледные покровы кожи. О том, как исполнители главных ролей подготавливали себя к съемкам, рассказал в TikTok канал @kinoinfa.

Зачем актеры выбрали такой разный подход и для чего это было нужно — об этом смотрите в видео.