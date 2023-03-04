Миа Васиковска объявила о завершении карьеры

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Васиковска призналась, что причина такого решения — профессиональное выгорание.

Актриса отметила, что ей хотелось бы получать от жизни больше, чем «проводить большую часть времени в трейлере, ожидая команды режиссера». По словам актрисы, есть более важные и нужные вещи.

Кроме того, Миа заявила, что актерская профессия вовсе не так прекрасна, какой, возможно, кажется со стороны. По словам актрисы, то, что зрители видят на экране, чаще всего разительно отличается от того, что происходит на съемках.