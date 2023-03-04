Миа Васиковска объявила о завершении карьеры

Артистка, исполнившая главную роль в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона объявила, что намерена попрощаться с актерской карьерой, сообщает издание IndieWire.
Васиковска призналась, что причина такого решения — профессиональное выгорание.
Актриса отметила, что ей хотелось бы получать от жизни больше, чем «проводить большую часть времени в трейлере, ожидая команды режиссера». По словам актрисы, есть более важные и нужные вещи.
Кроме того, Миа заявила, что актерская профессия вовсе не так прекрасна, какой, возможно, кажется со стороны. По словам актрисы, то, что зрители видят на экране, чаще всего разительно отличается от того, что происходит на съемках.
Напомним, что Миа Васиковска начала свою карьеру в 17 лет, а мировую славу ей принес фильм «Алиса в Стране чудес». Сейчас актриса снимается в картине «Blueback», после окончания работы над которой и собирается попрощаться с кино.