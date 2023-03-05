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15 минут назад

Актер Сергей Безруков дал оценку сериалу «Король и Шут»: «Неожиданный и по-хорошему странный проект»

Мира Маркина

Звезда российского театра и кино Сергей Безруков в своем Telegram-канале выразил отношение к новинке отечественного кинематографа – сериалу о группе «Король и Шут».

Безруков дал оценку сериалу «Король и Шут»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артиста, проект получился неожиданным и приятно удивительным.

«Начиная от идеи снять сериал об этой панк-группе и заканчивая воплощением: мы в прямом смысле попадаем внутрь песен «КиШа», путешествуя по сказочному миру», — заявил актер.

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Безруков поддержал отечественных кинематографистов в их стремлении экспериментировать. Напомним, у Сергея есть музыкальный проект – рок-группа «Крестный папа».

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