Безруков дал оценку сериалу «Король и Шут»

Звезда российского театра и кино Сергей Безруков в своем Telegram-канале выразил отношение к новинке отечественного кинематографа – сериалу о группе «Король и Шут».
По словам артиста, проект получился неожиданным и приятно удивительным.
«Начиная от идеи снять сериал об этой панк-группе и заканчивая воплощением: мы в прямом смысле попадаем внутрь песен «КиШа», путешествуя по сказочному миру», — заявил актер.
Безруков поддержал отечественных кинематографистов в их стремлении экспериментировать. Напомним, у Сергея есть музыкальный проект – рок-группа «Крестный папа».
Ранее «Рамблер» рассказывал, что будет в новом сезоне «Эйфории».