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1 час назад

Режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал, каково работать с Сергеем Буруновым

Катерина Саломе

Сегодня свой день рождения отмечает известный российский актер Сергей Бурунов. В своих соцсетях его поздравили режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Дмитрий Дьяченко и его коллега Илья Аксенов.

Дьяченко рассказал, что они вместе с Буруновым работали на многих известных кинопроектах. Он подчеркнул, что хотя взаимодействовать с артистом непросто, результат все равно того стоит.

Российские актеры, у которых нет образования

«С Сережей, как и с любым талантливым человеком, работается непросто. Но очень интересно и радостно», — отметил Дмитрий, пожелав Бурунову здоровья, побольше поклонников и бесконечно долгой творческой жизни.

Аксенов в свою очередь выделил исключительный талант актера. По его мнению, Бурунов способен воплотить разные амплуа: как комедийные, так и драматические.

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