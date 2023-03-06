Сегодня свой день рождения отмечает известный российский актер Сергей Бурунов. В своих соцсетях его поздравили режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер Дмитрий Дьяченко и его коллега Илья Аксенов.

Дьяченко рассказал, что они вместе с Буруновым работали на многих известных кинопроектах. Он подчеркнул, что хотя взаимодействовать с артистом непросто, результат все равно того стоит.

«С Сережей, как и с любым талантливым человеком, работается непросто. Но очень интересно и радостно», — отметил Дмитрий, пожелав Бурунову здоровья, побольше поклонников и бесконечно долгой творческой жизни.