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27 минут назад

Актриса Светлана Немоляева раскрыла талант Андрея Миронова

Мира Маркина

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с ФАН назвала главный талант своего коллеги актера Андрея Миронова. 7 марта артисту могло исполниться 82 года.

Актриса Светлана Немоляева раскрыла талант Андрея Миронова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, Миронов умел вживаться в совершенно любую роль:

"Я считаю, он принадлежал к тому типу актеров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно все. В любом проявлении он был роскошен".

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Немоляева подчеркнула, что больше всего ей нравилась работа Миронова в картине "Обыкновенное чудо", где актер не только играл, но также пел и танцевал.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сергей Безруков оценил сериал "Король и Шут".

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