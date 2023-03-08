Актриса Светлана Немоляева раскрыла талант Андрея Миронова

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с ФАН назвала главный талант своего коллеги актера Андрея Миронова . 7 марта артисту могло исполниться 82 года.

"Я считаю, он принадлежал к тому типу актеров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно все. В любом проявлении он был роскошен".

Немоляева подчеркнула, что больше всего ей нравилась работа Миронова в картине "Обыкновенное чудо", где актер не только играл, но также пел и танцевал.