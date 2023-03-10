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47 минут назад

Как Хит Леджер готовился к роли в фильме "Темный рыцарь": видео

Стелла Шмель

Фильм "Черный рыцарь" режиссера Кристофера Нолана вышел в прокат в 2008 году.

Актер Хит Леджер, исполнивший в фильме роль Джокера, настолько хорошо вжился в образ своего персонажа, что получил "Оскар" и признание поклонников по всему миру.

Хит Леджер готовился к роли Джокера в фильме "Темный рыцарь" очень серьезно и тщательно. Он долгое время изучал психологию и особенности поведения психопатов, а также читал книги об истории клоунов и комиксы про Бэтмена.

Блогер @KinoInfa рассказал, что незадолго до начала съемок актер переехал в гостиничный номер, где провел шесть недель в полном одиночестве. Так Леджер хотел полностью погрузиться в детали образа своего персонала и передать особенности поведения настоящего психопата на экране.

Как Питт и Нортон готовились к “Бойцовскому клубу”

Подробнее о том, как Хит Леджер готовился к роли в фильме "Темный рыцарь", смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как в начале карьеры выглядел звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин.

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