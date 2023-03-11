Актер «Универа» объяснил, почему отказался от покорения Голливуда

Звезда российских сериалов Александр Мартынов в интервью Светлане Баласанян раскрыл правду о том, почему не стал переезжать в Соединенные Штаты.
Мартынов признался, что учил английский язык и основательно продумывал переезд в США. Однако в его планах обнаружился один основательный просчет.
«Потом я посчитал, сколько денег надо иметь для начала (...) И я понял, что не потяну, поскольку у меня уже были трое детей и ипотека», — рассказал актер.
Переезд в Америку был нужен исключительно ради работы, подчеркнул Александр.
Напомним, Мартынов прославился благодаря роли Валентина Будейко в сериале «Универ. Новая общага». После актера приглашали во многие другие российские проекты – сериал «Тульский Токарев», «Отрыв», «Женщина в состоянии развода» и других.
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