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26 минут назад

Актер Александр Мартынов объяснил, почему отказался от мечты покорить Голливуд

Мира Маркина

Звезда российских сериалов Александр Мартынов в интервью Светлане Баласанян раскрыл правду о том, почему не стал переезжать в Соединенные Штаты.

Актер «Универа» объяснил, почему отказался от покорения Голливуда
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Мартынов признался, что учил английский язык и основательно продумывал переезд в США. Однако в его планах обнаружился один основательный просчет.

«Потом я посчитал, сколько денег надо иметь для начала (...) И я понял, что не потяну, поскольку у меня уже были трое детей и ипотека», — рассказал актер.

Переезд в Америку был нужен исключительно ради работы, подчеркнул Александр.

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Напомним, Мартынов прославился благодаря роли Валентина Будейко в сериале «Универ. Новая общага». После актера приглашали во многие другие российские проекты – сериал «Тульский Токарев», «Отрыв», «Женщина в состоянии развода» и других.

Ранее мы писали о том, что думает Дронов о работе с Епифанцевым.

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