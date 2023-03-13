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Актриса Дженна Ортега отказывалась сниматься в сериале «Уэнсдей»

Проект, который принес мировую славу актрисе, вовсе не был приоритетным для нее. Более того, Ортега несколько раз отказывалась сниматься в сериале.

Об этом Дженна рассказала в интервью изданию Times.

Актриса объяснила свое нежелание работать в сериале тем, что у нее уже был большой опыт работы на телевидении, а ей хотелось сниматься в кино. Ортега призналась, что опасалась, что еще один телевизионный проект помешает ей заниматься тем, чем ей действительно хотелось.

Именно поэтому, получив приглашение на кастинг по электронной почте, просто его закрыла.

И даже личные встречи и разговоры с режиссером Тимом Бертоном поначалу не могли переубедить актрису. Дженна еще несколько раз отвечала отказом.

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И только настойчивость Бертона помогли сломить Ортегу и заставить ее поддаться на уговоры. Актриса согласилась работать в проекте, а зрители смогли увидеть совершенно невероятную Уэнсдей.

Ранее Дженна Ортега рассказала, как семья относится к ее славе.

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