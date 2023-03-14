Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд получила роль в документально-художественном фильме «Императрицы», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Пересильд сыграет Елизавету I – одну из главных героинь «Императриц». Сюжет строится вокруг трех поколений женщин, оказавшихся у власти в Российской Империи. Кроме деятельности Елизаветы зрителям расскажут о судьбе Анны Иоанновны и Екатерины I:
«Фильм расскажет, как менялась империя со сменой глав государства, почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей».
Известно, что режиссерское кресло занял Андрей Кравчук. В актерский состав кроме Юлии Пересильд вошли ее дочь Мария, Иван Колесников («Союз спасения»), Евгений Шварц («Карамора»), Александра Велескевич и Анна Уколова («Майор Гром: Чумной доктор»).
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