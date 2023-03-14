Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд получила роль в документально-художественном фильме «Императрицы», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Пересильд сыграет Елизавету I – одну из главных героинь «Императриц». Сюжет строится вокруг трех поколений женщин, оказавшихся у власти в Российской Империи. Кроме деятельности Елизаветы зрителям расскажут о судьбе Анны Иоанновны и Екатерины I: