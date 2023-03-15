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1 час назад

Кто из актеров сыграл самого правдоподобного психопата в кино: видео

Стелла Шмель

Антона Чигура из экранизации романа "Старикам тут не место" признали одним из самых запоминающихся и жутких персонажей в кино и литературе. Такое определение ему дали из-за безжалостности, хладнокровия и непредсказуемости.

Блогер @KinoInfa рассказал, что в фильме "Старикам тут не место" Хавьер Бардем сыграл роль Антона Чигура настолько убедительно, что независимая группа психиатров признала его персонажа одним из лучших психопатов в истории кино.

Как Арнольда Шварценеггера снимали на Красной площади

Подробнее о том, как Хавьер Бардем сыграл самого реалистичного психопата, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, зачем Райан Гослинг обучился столярному мастерству.

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