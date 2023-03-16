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1 час назад

Звезда картины "Назад в будущее" рассказал о жизни с болезнью Паркинсона

Мира Маркина

61-летний актер Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", рассказал о жизни с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает People.

Звезда картины "Назад в будущее" рассказал о жизни с болезнью Паркинсона
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее"Кадр из фильма "Назад в будущее"

Актеру диагностировали болезнь еще в 1991 году. Однако он не опустил руки и решил, что будет мотивировать людей, которые также столкнулись с этим недугом:

"В этой ситуации есть чему поучиться, так что давайте извлечем урок и будем продолжать жить".

Джей Фокс подчеркнул, что не сожалеет о своей болезни и о своем решении работать, несмотря на нее.

Актер Эштон Кутчер рассказал о частичной потери слуха из-за болезни

В заключение актер добавил, что вторую жизнь ему подарили поклонники, и он очень благодарен за это.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что актер Брендайн Фрейзер не поверил в победу на Оскаре.

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