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49 минут назад

Что Джим Керри запретил делать на съемках «Шоу Трумана»: видео

Мария Каткова

Джим Керри известен, прежде всего, как комедийный актер. "Брюс Всемогущий", "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее" — все эти фильмы принесли ему настоящую славу среди массового зрителя.

Фильм "Шоу Трумана" стал одной из первых серьезных драматических работа Джима Керри. В нем он сыграл человека по имени Труман Бербанк, вся жизнь которого — телешоу. Роль была сложная и Джиму Керри пришлось по-настоящему перевоплотиться в "человека под куполом". Это было для него сложным испытанием, но режиссер настоял на том, чтобы именно Керри сыграл главную роль.

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Для того, чтобы актер смог быстро перевоплощаться, на съемочной площадке действовали определенные запреты. О них в своем блоге в TikTok рассказал @kino_today.

Смотрите видео и узнаете, что было запрещено делать на съемках "Шоу Трумана" всей группе.

Ранее сообщалось, что Андрей Соколов рассказал о поездке на Истру с Джимом Керри.

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