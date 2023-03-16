Фильм "Шоу Трумана" стал одной из первых серьезных драматических работа Джима Керри. В нем он сыграл человека по имени Труман Бербанк, вся жизнь которого — телешоу. Роль была сложная и Джиму Керри пришлось по-настоящему перевоплотиться в "человека под куполом". Это было для него сложным испытанием, но режиссер настоял на том, чтобы именно Керри сыграл главную роль.