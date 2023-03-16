Джим Керри известен, прежде всего, как комедийный актер. "Брюс Всемогущий", "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее" — все эти фильмы принесли ему настоящую славу среди массового зрителя.
Фильм "Шоу Трумана" стал одной из первых серьезных драматических работа Джима Керри. В нем он сыграл человека по имени Труман Бербанк, вся жизнь которого — телешоу. Роль была сложная и Джиму Керри пришлось по-настоящему перевоплотиться в "человека под куполом". Это было для него сложным испытанием, но режиссер настоял на том, чтобы именно Керри сыграл главную роль.
Для того, чтобы актер смог быстро перевоплощаться, на съемочной площадке действовали определенные запреты. О них в своем блоге в TikTok рассказал @kino_today.
Смотрите видео и узнаете, что было запрещено делать на съемках "Шоу Трумана" всей группе.
Ранее сообщалось, что Андрей Соколов рассказал о поездке на Истру с Джимом Керри.