Звезда «Ворониных» высказался о комплексе одной роли

Недавно актер получил роль в ситкоме «Сидоровы». Сценарий для этого проекта написала нейросеть, опираясь в том числе на сюжет принесшего Дронову славу сериала «Воронины». В нем Георгий исполнил одну из главных ролей – Кости Воронина. И его новый персонаж, со слов Дронова, похож на типичного представителя ситкома. Коим является и Костя. Однако, по словам артиста, комплекс одной роли ему незнаком.