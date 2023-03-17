Звезда «Ворониных» высказался о комплексе одной роли

Российский актер театра и кино Георгий Дронов раскрыл правду о комплексе одной роли в интервью Teleprogramma.pro.
Недавно актер получил роль в ситкоме «Сидоровы». Сценарий для этого проекта написала нейросеть, опираясь в том числе на сюжет принесшего Дронову славу сериала «Воронины». В нем Георгий исполнил одну из главных ролей – Кости Воронина. И его новый персонаж, со слов Дронова, похож на типичного представителя ситкома. Коим является и Костя. Однако, по словам артиста, комплекс одной роли ему незнаком.
«Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет», — подчеркнул Георгий Дронов.
Дронов пояснил, что в его карьере нередки случаи, когда он оказывается задействован в нескольких проектах одновременно.
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