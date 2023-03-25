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1 час назад

Что случилось с мальчиком, сыгравшем в «Трудном ребенке»: видео

Мария Каткова

Первая часть фильма "Трудный ребенок" состоялась в 1990 году. Главного героя по имени Джуниор сыграл актер Майкл Оливер. На тот момент картина показала хороший результат по сборам, поэтому продюсеры фильма решили снять еще две части.

В последней части Майкл Оливер уже не появился, были заменены все актеры. После "Трудного ребенка" его перестали брать в другие проекты. Сейчас он не снимается в кино, живет обычной жизнью и радуется тому, что не связал свою судьбу с актерской профессией.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Отношения семьи Оливера и создателей фильма не сложились, и кинокомпания даже выиграла суд у родителей юного актера. С тех пор его внесли в "черный список" Голливуда и перестали брать в кино. О том, что произошло, рассказал в своем блоге TikTok @secretly_ok.

Смотрите видео и узнаете, как сложилась судьба главного актера из фильма "Трудный ребенок".

Ранее сообщалось, что продюсер раскрыл зарплаты российских актеров.

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