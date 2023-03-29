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Как Леонардо Ди Каприо получил травму на съемках "Джанго освобожденный": видео

Леонардо Ди Каприо сыграл роль Кэлвина Кэнди — богатого и жестокого владельца плантации в фильме "Джанго освобожденный". Во время съемок актер был настолько погружен в образ, что не вышел из него даже после того, как получил травму.

Блогер @KinoInfa рассказал, что во время съемки сцены, где Кэнди разбивает стакан, Леонардо Ди Каприо неудачно ударил кулаком по столу. В результате стакан разбился, хотя этого не было в сценарии, а актер порезал руку осколками. Но Ди Каприо не стал останавливать дубль, а доиграл сцену, использую травму как часть своей игры.

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Подробнее об этом случае на съемках фильма "Джанго освобожденный" смотрите в видео.

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