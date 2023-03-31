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Актриса Comedy Woman Мария Кравченко потеряла сознание на съемках реалити-шоу

Российская актриса и комик Мария Кравченко участвует в съемках проекта «Новые звезды в Африке». Звезда телевидения потеряла сознание, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Актриса Comedy Woman потеряла сознание на съемках реалити-шоу
© globallookpress.com

Реалити-шоу о выживании отечественных звезд в африканской саванне полюбилось многим зрителям. Однако порой состязания оборачиваются для участников шоу ухудшением самочувствия.

Сообщается, что Кравченко потеряла сознание во время одного из испытаний.

«Ко мне подошел врач, я смогла сесть, потом встать. Единственно, у меня летали мошки перед глазами, но хотя бы уже не кружилась голова», — рассказала актриса.

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Другой участник реалити – Игорь Ознобихин, известный зрителям по роли участкового в сериале «Реальные пацаны» – также почувствовал себя плохо на съемках.

Ранее «Рамблер» рассказывал о главной потере проекта «Маска».

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