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1 час назад

Юмористка Татьяна Морозова раскрыла причину ухода из КВН

Мария Кимакович

О том, почему ушла из КВН и как попала в Comedy Woman Татьяна Морозова рассказала в эфире проекта «Мой герой» на YouTube-канале «Центральное телевидение».

Участница Comedy Woman раскрыла причину ухода из КВН
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам Морозовой, все сложилось само собой. На свое последние выступление Татьяна поехала, закончив институт: ради КВН она даже не дождалась вручения диплома. После этого выступления команда «Лица уральской национальности», участницей которой была Морозова, распалась.

Но Татьяне переживать было некогда: буквально сразу она получила приглашение в Москву на съемки нового проекта. Запускалось новое шоу «Ля фам ридикюль», участницей которого и стала Морозова.

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Татьяна отметила, что лишь после этого проекта ее пригласили в шоу под названием Made in Woman, которое потом сменило название, превратившись в Comedy Woman.

Ранее Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ.

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