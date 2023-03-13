Участница Comedy Woman раскрыла причину ухода из КВН

О том, почему ушла из КВН и как попала в Comedy Woman Татьяна Морозова рассказала в эфире проекта «Мой герой» на YouTube-канале «Центральное телевидение».
По словам Морозовой, все сложилось само собой. На свое последние выступление Татьяна поехала, закончив институт: ради КВН она даже не дождалась вручения диплома. После этого выступления команда «Лица уральской национальности», участницей которой была Морозова, распалась.
Но Татьяне переживать было некогда: буквально сразу она получила приглашение в Москву на съемки нового проекта. Запускалось новое шоу «Ля фам ридикюль», участницей которого и стала Морозова.
Татьяна отметила, что лишь после этого проекта ее пригласили в шоу под названием Made in Woman, которое потом сменило название, превратившись в Comedy Woman.