Джереми Реннер дал первое интервью после аварии

Популярный актер Джереми Реннер, несколько месяцев назад попавший под колеса снегоуборочной машины, дал первое интервью после злополучной аварии, об этом рассказывает издание Mainstyle.
Звезда признался, что угодил под колеса, спасая своего племянника, потому, даже зная о последствиях и пережив всю эту боль, он совершенно точно уверен, что поступил бы точно так же, случись это все еще раз.
Я бы сделал это снова. Да, я бы сделал это снова, потому что эта машина ехала прямо на моего племянника», — признался Реннер.
В том несчастном случае актер получил множество серьезных травм – у него были раздроблены ребра, сломана нижняя челюсть, переломаны ноги. Однако Джереми не сдался и довольно быстро стал восстанавливаться и набираться сил. Он настроен как можно скорее вернуться к выполнению трюков в кино.
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