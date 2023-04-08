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1 час назад

Компания Lucasfilm назвала актеров, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока"

Мира Маркина

Пресс-служба компании Lucasfilm в соцсетях рассказала, какие актеры снимутся в сериале "Звездные войны: Асока".

Lucasfilm назвала актеров, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новых участников проекта объявили на мероприятии Star Wars Celebration.

Датский актер Ларс Миккельсен сыграет гранд-адмирала Галактической Империи Трауна. В сериале также снимутся Рэй Стивенсон и Иванна Сахно, которые сыграют злодеев Байлана Сколла и Шин Хати.

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Премьера сериала запланирована на август 2023 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о нераскрученных сериалах, которые стоит увидеть.

Актеры,Рэй Стивенсон,Иванна Сахно,Ларс Миккельсен,
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