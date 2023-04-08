Lucasfilm назвала актеров, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока"

Пресс-служба компании Lucasfilm в соцсетях рассказала, какие актеры снимутся в сериале "Звездные войны: Асока".

Датский актер Ларс Миккельсен сыграет гранд-адмирала Галактической Империи Трауна. В сериале также снимутся Рэй Стивенсон и Иванна Сахно, которые сыграют злодеев Байлана Сколла и Шин Хати.