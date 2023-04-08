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Режиссер Звягинцев снимет картину про российского олигарха

Режиссер Андрей Звягинцев вернулся к работе над фильмом про российского олигарха. Об этом он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter.

Звягинцев снимет фильм про российского олигарха
© РИА Новости

Звягинцев написал сюжет картины еще в 2019 году, но из-за отсутствия инвесторов проект пришлось приостановить. Рабочее название киноленты "Противостояние Юпитера".

По словам режиссера, это "антиутопия с трагическим концом". Съемки будут проходить в Испании, на Пальма де Майорке.

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Известно, что изначально за финансированием проекта Звягинцев обращался к Роману Абрамовичу. Однако миллиардеру не понравился трагический финал картины, и он отказался.

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