На Каннском кинофестивале 2023 года режиссер Квентин Тарантино планирует организовать секретный показ. Согласно сообщению The Hollywood Reporter.

Как сообщается, автор и главный гость фестиваля обещал провести показ 25 мая. Он намерен представить свои нетрадиционные взгляды на историю голливудского кино.

Пока неизвестно, какой фильм будет показан. Однако организаторы заверили, что Тарантино подарит зрителям "рокабилли" атмосферу.