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Режиссер Квентин Тарантино станет организатором секретного показа в Каннах

На Каннском кинофестивале 2023 года режиссер Квентин Тарантино планирует организовать секретный показ. Согласно сообщению The Hollywood Reporter.

Как сообщается, автор и главный гость фестиваля обещал провести показ 25 мая. Он намерен представить свои нетрадиционные взгляды на историю голливудского кино.

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Пока неизвестно, какой фильм будет показан. Однако организаторы заверили, что Тарантино подарит зрителям "рокабилли" атмосферу.

Ранее мы писали о том, что Тарантино подтвердил, что дописал сценарий последнего фильма.

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