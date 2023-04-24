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Актер Киану Ривз рассказал, на какую жертву ему пришлось пойти ради роли в "Матрице"

На днях Киану Ривз был гостем подкаста The Art of Action, ведущим которого является актер Скотт Эдкинс. Рассказывая о своем участии в фильме "Матрица", Ривз сообщил, что еще до начала съемок скрыл от режиссеров Вачовски травму позвоночника. Актер очень боялся потерять роль в фильме.

Как отметил Ривз, перед началом работы над фильмом он встретился с Вачовски и ознакомился со сценарием. Режиссеры также показали ему, как будут выглядеть сцены с пулей и замедлением времени, а также рассказали о тренировках в гонконгском стиле боевых искусств, которые понадобятся для роли. Киану было задано вопрос о готовности к тренировкам, на что он ответил положительно, хотя была единственная проблема — проблемы со шеей. У Ривза был выпяченный межпозвоночный диск и перелом межпозвоночного диска.

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Несмотря на проблемы со здоровьем, все прошло гладко. Врач, поставивший диагноз Ривзу, посоветовал ему как можно больше двигаться, чего, собственно, и требовалось делать Ривзу в рамках его роли.

Чтобы чувствовать себя комфортно на съемках, Ривзу была вставлена пластина в шею, чтобы не повредить позвоночный столб. Он также надевал шейный бандаж во время тренировок для фильма "Матрица". В итоге, благодаря своей выносливости и трудолюбию, Ривз снялся в ленте, которая стала важной точкой в его карьере.

Ранее мы писали о том, что Ривз рассказал, как разбил каскадеру голову на съемках.

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