Майкл Джей Фокс рассказал о здоровье на фоне болезни Паркинсона

Актер Майкл Джей Фокс , известный по фильму "Назад в будущее" , рассказал об ухудшении здоровья. Об этом он сообщил в документальном кино STILL: A Michael J. Fox Movie. Отрывок из фильма опубликовал телеканал CBS.

Диагноз актеру поставили, когда ему было 29 лет. Сейчас ему 61 год и он объявил о том, что его состояние ухудшается. Он также отмечает, что не уверен, что доживет до 80 лет. Актер рассказал, что болезнь прогрессирует.