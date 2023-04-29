Майкл Джей Фокс рассказал о здоровье на фоне болезни Паркинсона
Актер Майкл Джей Фокс, известный по фильму "Назад в будущее", рассказал об ухудшении здоровья. Об этом он сообщил в документальном кино STILL: A Michael J. Fox Movie. Отрывок из фильма опубликовал телеканал CBS.
Диагноз актеру поставили, когда ему было 29 лет. Сейчас ему 61 год и он объявил о том, что его состояние ухудшается. Он также отмечает, что не уверен, что доживет до 80 лет. Актер рассказал, что болезнь прогрессирует.
"Я не буду лгать. Становится все труднее, становится гораздо тяжелее", — рассказал он в отрывке.
На протяжении долгих лет актер борется с болезнью и даже основал собственный фонд. Он занимается исследованиями и помогает диагностировать и лечить болезнь Паркинсона.
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