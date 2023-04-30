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Актриса Мила Кунис опровергла участие в "Фантастической четверке"

Звезду "Черного лебедя" Милу Кунис связали с перезагрузкой "Фантастической четверки". Однако сама актриса заявила, что не имеет никакого отношения к этому проекту, пишет ComicBookMovie.com.

Кунис опровергла участие в "Фантастической четверке"
© globallookpress.com

Артистка рассказала, что, несмотря на то, что она была замечена на ужине с режиссером фильма, она никогда не была частью "Фантастической четверки". «Мы пошли пообедать вместе, а на следующий день я каким-то образом оказалась в фильме", — посетовала звезда.

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Студия Marvel сообщила о начале работы над перезагрузкой «Фантастической четверки» в декабре 2020 года. Релиз картины запланирован на 2025 год.

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